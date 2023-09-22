«Часики тикают»: ВСУ продолжают наступать, от ВС РФ ждут взятия Харькова
Украина продолжает контрнаступление с большими потерями, не оставляя желания «вернуть» Крым. Тем временем ВС РФ активизировались в направлении Харькова.
Россия сможет присоединить территории от Харькова до Одессы. Такое заявление сделал американский журналист Джексон Хинкл в интервью RT.
«Я надеюсь, что Россия и (президент РФ Владимир - ред. НСН) Путин займут Украину до последнего квадратного дюйма. Самое меньшее, что мы увидим — это взятие Россией территорий от Харькова до Одессы. Польша, возможно, двинется на территорию Западной Украины — с разрешения Соединенных Штатов», - сказал он.
По мнению Хинкла, присоединение «всей территории Украины» к РФ стало бы для украинцев «благом».
Так, российская армия в последние месяцы активизировалась в направлении Харькова. Координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев 22 сентября сообщил РИА Новости, что ВС РФ нанесли ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ).
По его словам, удар был точным, все ракеты попадали кучно, при этом харьковское подполье заранее передало информацию о пополнении складов техникой на этих заводах.
Харьковский завод транспортного машиностроения входит в концерн «Укроборонпром». Он выпускает и ремонтирует танки, танковые двигатели и БМП для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обозреватель Guancha Чэнь Фэн отмечал, что дальнейшее продвижение российских войск в Харьковской области и потеря Купянска станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского. Он указал на «огромную брешь» в Купянске и отметил, что в случае успешного прорыва ВС РФ смогут развить наступление с покинутого ВСУ фланга и даже соединиться с подразделениями со стороны Белгорода для взятия Харькова.
Однако российские власти не раскрывают военных планов. При этом в августе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечал на вопрос The New York Times, стремится ли Москва получить больше украинских территорий. По его словам, Россия хочет контролировать все те регионы, которые сегодня указаны в Конституции как части страны.
Военные и эксперты уже говорили о возможностях ВС РФ взять Харьков под контроль. Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН отмечал, что если наступление армии России пойдет успешно и оборона Украины будет прорвана, то целесообразно будет взять Харьков в кольцо и держать в блокаде. По его словам, взять Харьков нужно, чтобы прекратить обстрелы приграничных городов РФ.
«Если наступление пойдет успешно и будет прорвана украинская оборона, то Харьков будет целесообразно взять в кольцо, окружение, блокаду и держать. Через какое-то время при таком раскладе окруженные сами сдаются. Это необходимо для того, чтобы украинцы сняли свои резервы с южного направления – с Запорожья, Херсона и перебросили туда. Плюс если с Белоруссии открыть второй фронт, то можно считать, что стратегическая наступательная операция России началась. Взять Харьков нужно давно, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Брянска, Курска», - говорил Калмыков.
Между тем Украина продолжает контрнаступление, которое началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом».
Обозреватель Hill Брэд Дресс 22 сентября заявил, что наступление осенней погоды изменит ситуацию на Украине в пользу России. Он отметил, что дождливая и холодная погода осложнит боевые действия, а также замедлит украинские операции.
«Часики тикают в контрнаступлении Украины по мере приближения плохой погоды», - написал он.
При этом Киев не оставляет надежд «вернуть» себе Крым. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет 22 сентября заявил, что для Украины полуостров является «бельмом на глазу». По его словам, которые приводит РИА Новости, Крым постоянно гнетет украинские власти и не дает покоя, потому что является символом «процветания сильной России». Он также заявил, что жители Крыма находятся под надежной защитой ВС РФ.
Ряд экспертов считают, что украинская армия непременно потеряет несколько регионов, если продолжит боевые действия с Россией. Бывший разведчик США Скотт Риттер 15 сентября заявил YouTube-каналу Danny Haiphong, что российская армия не только удержит территории, которые уже вошли в состав РФ, но и заберет Харьков, Николаев и Днепропетровск.
Ранее, 18 сентября, американский миллиардер Илон Маск резко высказался в отношении результатов украинского наступления. Он заявил, что за время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей за «столь ничтожный результат».
При этом Владимир Зеленский 20 сентября признался в интервью CNN, что не уверен в успехе контрнаступления ВСУ. Тогда он отметил, что по-прежнему хочет получить от Соединенных Штатов ракеты дальнего радиуса действия и подчеркнул, что отказ Вашингтона станет для Киева «большой потерей», передает «Радиоточка НСН».
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