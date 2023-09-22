Так, российская армия в последние месяцы активизировалась в направлении Харькова. Координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев 22 сентября сообщил РИА Новости, что ВС РФ нанесли ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ).

По его словам, удар был точным, все ракеты попадали кучно, при этом харьковское подполье заранее передало информацию о пополнении складов техникой на этих заводах.

Харьковский завод транспортного машиностроения входит в концерн «Укроборонпром». Он выпускает и ремонтирует танки, танковые двигатели и БМП для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обозреватель Guancha Чэнь Фэн отмечал, что дальнейшее продвижение российских войск в Харьковской области и потеря Купянска станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского. Он указал на «огромную брешь» в Купянске и отметил, что в случае успешного прорыва ВС РФ смогут развить наступление с покинутого ВСУ фланга и даже соединиться с подразделениями со стороны Белгорода для взятия Харькова.

Однако российские власти не раскрывают военных планов. При этом в августе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечал на вопрос The New York Times, стремится ли Москва получить больше украинских территорий. По его словам, Россия хочет контролировать все те регионы, которые сегодня указаны в Конституции как части страны.

Военные и эксперты уже говорили о возможностях ВС РФ взять Харьков под контроль. Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН отмечал, что если наступление армии России пойдет успешно и оборона Украины будет прорвана, то целесообразно будет взять Харьков в кольцо и держать в блокаде. По его словам, взять Харьков нужно, чтобы прекратить обстрелы приграничных городов РФ.