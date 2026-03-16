Силы ПВО за четыре часа сбили 59 украинских беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны с 16:00 до 20:00 уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
34 беспилотника были сбиты над территорией Брянской области. Еще 13 дронов перехватили над Московским регионом. В министерстве уточнили, что 12 из этих беспилотников направлялись в сторону Москвы.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- От телеграма до таксофона: Солистка группы «Фабрика» о переходе в MAX
- Врач назвал возраст, когда чаще всего начинается аллергия
- «Все равно убрали бы»: Свинцова гонят из ЛДПР из-за «перенастройки гвардии»
- Мерц заявил, что война США против Ирана не связана с НАТО
- СМИ: Мэра французской коммуны нашли мертвым после поражения на выборах
- Силы ПВО за четыре часа сбили 59 украинских беспилотников
- «Хочу и буду жить!»: Лерчек вышла на связь после снятия домашнего ареста
- Шон Пенн пропустил «Оскар» ради встречи с Зеленским в Киеве
- «До пяти метров выше нормы»: Когда в России наступит пик половодья
- Трамп сообщил об ударах по трем объектам производства дронов и ракет в Иране