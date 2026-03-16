Силы ПВО за четыре часа сбили 59 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны с 16:00 до 20:00 уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

34 беспилотника были сбиты над территорией Брянской области. Еще 13 дронов перехватили над Московским регионом. В министерстве уточнили, что 12 из этих беспилотников направлялись в сторону Москвы.