«Чекалиной сделали еще одну операцию, удалили образование в позвонках. Прописан постельный режим. Самостоятельно двигаться не может. У нее острая потеря зрения на правый глаз», — подчеркнула юрист.

Проблемы со здоровьем у Чекалиной начались после родов — 26 февраля у блогера родился четвертый ребенок, отцом которого стал Сквиччиарини. Блогер родила при помощи экстренного кесарева сечения. От брака с Артемом Чекалиным у Лерчек трое детей — сын Лев, а также двойняшки Богдан и Алиса.

На следующий день после выписки из роддома Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию. Однако, как заявил РИА Новости ее адвокат Олег Бадма-Халгаев, она покинула больницу под расписку, чтобы быть рядом с новорожденным сыном, и направилась домой.

Блогер ранее также неоднократно жаловалась на состояние здоровья. По словам Сквиччиарини, следователь неоднократно отказывал ей в посещении врача. Из-за угрозы выкидыша в конце декабря Чекалину экстренно госпитализировали, она жаловалась на сильную боль в пояснице и почечную колику. Операции на почки ей провели 30 декабря. Не состоялось и последнее судебное заседание перед родами — Чекалину увезли в больницу из-за боли в суставе.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в выводе на счета компании-нерезидента России E-FITNESS-FZСO в ОАЭ 251,5 млн рублей. Сама Лерчек вину не признает, ее бывший супруг, находящийся под домашним арестом, частично признал вину в начале декабря 2025 года — по словам мужчины, он виновен в уклонении от уплаты налогов, но не в нарушении валютного законодательства. По словам защиты Чекалина, в его действиях отсутствует состав преступления по статье, которая ему вменяется сейчас.

Обвинение Чекалиным предъявили 8 сентября 2025 года. На заседании, которое прошло 1 декабря 2025 года, Лерчек не признала вину, заявив, что никакого преступления не было: по ее словам, она лишь создавала контент, а продажи организовывала зарубежная компания.

В свою очередь Федеральная налоговая служба инициировала в феврале 2026 года процедуру банкротства в отношении Чекалиной из-за задолженности в размере 172,9 млн рублей, сообщил Telegram-канал Shot.