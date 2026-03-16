«Хочу и буду жить!»: Лерчек вышла на связь после снятия домашнего ареста
Из-за выявленной в начале марта онкологии блогера Лерчек освободили из-под домашнего ареста, более того, впоследствии она может быть освобождена от наказания, отмечают юристы.
Суд приостановил производство по уголовному делу против блогера Валерии Чекалиной (известна как Лерчек), у которой ранее диагностировали рак желудка. Домашний арест был заменен на запрет определенных действий.
Позже Чекалина выступила с видеообращением из больничной палаты. Блогер поблагодарила своих подписчиков за поддержку и подтвердила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание четвертой стадии. «Очень сильно хочу жить, и я буду жить!» — сказала она.
Под домашним арестом Лерчек находилась с октября 2024 года, а о том, что у Чекалиной диагностировали рак желудка, стало известно в марте 2026 года.
О заболевании Чекалиной сообщил ее возлюбленный, тренер по танцам Луис Сквиччиарини, подруга Лерчек также подтвердила эту информацию, добавив, что болезнь дала метастазы в легкие. Утверждается также, что Чекалина перенесла операцию на позвоночнике из-за разрушения позвонков.
Кроме того, адвокат Чекалиной Юлия Лисановская заявила, что Лерчек перенесла еще одну операцию на позвоночнике. Также у Лерчек острая потеря зрения на правый глаз.
«Чекалиной сделали еще одну операцию, удалили образование в позвонках. Прописан постельный режим. Самостоятельно двигаться не может. У нее острая потеря зрения на правый глаз», — подчеркнула юрист.
Проблемы со здоровьем у Чекалиной начались после родов — 26 февраля у блогера родился четвертый ребенок, отцом которого стал Сквиччиарини. Блогер родила при помощи экстренного кесарева сечения. От брака с Артемом Чекалиным у Лерчек трое детей — сын Лев, а также двойняшки Богдан и Алиса.
На следующий день после выписки из роддома Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию. Однако, как заявил РИА Новости ее адвокат Олег Бадма-Халгаев, она покинула больницу под расписку, чтобы быть рядом с новорожденным сыном, и направилась домой.
Блогер ранее также неоднократно жаловалась на состояние здоровья. По словам Сквиччиарини, следователь неоднократно отказывал ей в посещении врача. Из-за угрозы выкидыша в конце декабря Чекалину экстренно госпитализировали, она жаловалась на сильную боль в пояснице и почечную колику. Операции на почки ей провели 30 декабря. Не состоялось и последнее судебное заседание перед родами — Чекалину увезли в больницу из-за боли в суставе.
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в выводе на счета компании-нерезидента России E-FITNESS-FZСO в ОАЭ 251,5 млн рублей. Сама Лерчек вину не признает, ее бывший супруг, находящийся под домашним арестом, частично признал вину в начале декабря 2025 года — по словам мужчины, он виновен в уклонении от уплаты налогов, но не в нарушении валютного законодательства. По словам защиты Чекалина, в его действиях отсутствует состав преступления по статье, которая ему вменяется сейчас.
Обвинение Чекалиным предъявили 8 сентября 2025 года. На заседании, которое прошло 1 декабря 2025 года, Лерчек не признала вину, заявив, что никакого преступления не было: по ее словам, она лишь создавала контент, а продажи организовывала зарубежная компания.
В свою очередь Федеральная налоговая служба инициировала в феврале 2026 года процедуру банкротства в отношении Чекалиной из-за задолженности в размере 172,9 млн рублей, сообщил Telegram-канал Shot.
Заявление в Арбитражный суд Москвы поступило от налоговой инспекции Кировской области. В случае удовлетворения требования будет выставлено на торги все ее имущество, а также прекращена деятельность индивидуального предпринимательства. На протяжении пяти лет блогер не сможет занимать должность директора организации и регистрироваться в качестве ИП.
Кроме того, против Чекалиных возбудили уголовные дела в марте 2023 года. Бывших супругов обвиняли в отмывании 130 млн рублей и уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей. При этом обвинение в неуплате налогов было снято с них в декабре 2023 года, когда ими было выплачено 504 млн рублей долга, штрафов и пени. Также за отсутствием состава преступления в марте 2024 года было закрыто дело об отмывании денег.
ОСВОБОДЯТ ОТ НАКАЗАНИЯ?
Даже если вина Чекалиной будет доказана, из-за тяжелого заболевания ее могут освободить от наказания либо изменить условия исполнения наказания. Об этом в интервью РЕН ТВ заявил адвокат Максим Блинов.
При этом, по его словам, приговор в любом случае будет вынесен. Также, добавил юрист, можно обжаловать отказ в медицинском обследовании.
Тем временем нечистым на руку может считаться каждый второй блогер, убежден депутат Госдумы Артем Кирьянов. В разговоре с НСН он пояснил, когда блогер считается предпринимателем.
«Когда люди начинают зарабатывать на блоге, тогда это и становится бизнесом. С блогерами у нас действительно не все урегулировано. Например, те же донаты, которые блогер может получать. Многие из тех, кто работает в блогосфере, пренебрегают вообще любыми оформлениями статуса предпринимательства и, соответственно, уплатой налогов. А у нас сегодня три таких возможных статуса: они могут быть самозанятыми, если их доход не превышает 2 млн 400 тысяч в год, они могут быть ИП или могут работать как юридическое лицо. Процесс обеления блогосферы только начинается, и я думаю, что в течение еще нескольких лет он будет нарастать. Думаю, как минимум половина сегодняшних блогеров или людей, которые зарабатывают этим в интернете, делают это нелегально», — сказал Кирьянов.
Собеседник НСН также призвал блогеров сразу оформлять свою деятельность, дабы не повторить судьбу Лерчек.
