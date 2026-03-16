СМИ: Мэра французской коммуны нашли мертвым после поражения на выборах
Мэр французской коммуны Вьодос-Абанс-де-Ба Кристиан Берсаит был найден мертвым после поражения в первом туре муниципальных выборов. Об этом сообщает газета Figaro со ссылкой на прокуратуру.
По данным издания, действующий глава коммуны проиграл голосование, прошедшее 15 марта. Его соперник получил поддержку 55,5% избирателей, что позволило ему победить уже в первом туре и отменило необходимость второго тура выборов, отмечает газета «Известия».
Как пишет Figaro, после объявления результатов Берсаит покинул заседание избирательной комиссии и перестал выходить на связь. Вечером того же дня он пропал.
Тело мэра обнаружили утром 16 марта в лесном массиве недалеко от коммуны. Примерно в 10 метрах от него находился автомобиль политика, передает «Радиоточка НСН».
