СМИ: Мэра французской коммуны нашли мертвым после поражения на выборах

Мэр французской коммуны Вьодос-Абанс-де-Ба Кристиан Берсаит был найден мертвым после поражения в первом туре муниципальных выборов. Об этом сообщает газета Figaro со ссылкой на прокуратуру.

По данным издания, действующий глава коммуны проиграл голосование, прошедшее 15 марта. Его соперник получил поддержку 55,5% избирателей, что позволило ему победить уже в первом туре и отменило необходимость второго тура выборов, отмечает газета «Известия».

Как пишет Figaro, после объявления результатов Берсаит покинул заседание избирательной комиссии и перестал выходить на связь. Вечером того же дня он пропал.

Тело мэра обнаружили утром 16 марта в лесном массиве недалеко от коммуны. Примерно в 10 метрах от него находился автомобиль политика, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:СмертьФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры