СМИ: Мэра французской коммуны нашли мертвым после поражения на выборах

Мэр французской коммуны Вьодос-Абанс-де-Ба Кристиан Берсаит был найден мертвым после поражения в первом туре муниципальных выборов. Об этом сообщает газета Figaro со ссылкой на прокуратуру.

По данным издания, действующий глава коммуны проиграл голосование, прошедшее 15 марта. Его соперник получил поддержку 55,5% избирателей, что позволило ему победить уже в первом туре и отменило необходимость второго тура выборов, отмечает газета «Известия».