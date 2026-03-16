Трамп сообщил об ударах по трем объектам производства дронов и ракет в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли удары по трем объектам в Иране, где производятся ракеты и беспилотники.
По словам Трампа, атаки по предприятиям иранского военно-промышленного комплекса продолжаются. Он отметил, что США уже нанесли удары по нескольким таким объектам, а новые атаки были проведены в тот же день, отмечает RT.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей.
Иран в ответ наносит удары по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».
