Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях
Российские войска ведут наступление на всех направлениях, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Южная».
По его словам, в рамках специальной военной операции продолжается наступление на различных участках фронта. Герасимов сообщил, что за первые две недели марта российские военные заняли 12 населенных пунктов.
Среди них Резниковка, Голубовка и Каленики. Бои продолжаются в районе Кривой Луки. На правом фланге, как отметил начальник Генштаба, соединения и части российской 3-й армии продвигаются на широком фронте в направлении Славянска. Передний край боевых действий, по его словам, отодвинут от Северска на запад более чем на 12 километров.
Также в марте российские войска заняли Дробышево, Яровую и Сосновое, а освобождение Александровки, по словам Герасимова, близится к завершению.
Он добавил, что наиболее активные боевые действия сейчас идут на краснолиманском направлении. По его словам, более половины Красного Лимана находится под контролем группировки войск «Запад». Российские силы также контролируют более 60% территории Константиновки, а наступление развивается в ее пригороде — Ильиновке.
Герасимов сообщил, что подразделения группировки «Центр» формируют полосу безопасности в Днепропетровской области, где идут бои за Новопавловку и Новоподгороднее. В свою очередь группировка «Север» продолжает создавать полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. По его словам, в марте там были заняты пять населенных пунктов: Бобылевка, Рогозное, Червоная Заря и Малая Бобылевка в Сумской области, а также Круглое в Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».
