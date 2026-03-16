Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях

Среди них Резниковка, Голубовка и Каленики. Бои продолжаются в районе Кривой Луки. На правом фланге, как отметил начальник Генштаба, соединения и части российской 3-й армии продвигаются на широком фронте в направлении Славянска. Передний край боевых действий, по его словам, отодвинут от Северска на запад более чем на 12 километров.

Также в марте российские войска заняли Дробышево, Яровую и Сосновое, а освобождение Александровки, по словам Герасимова, близится к завершению.

Он добавил, что наиболее активные боевые действия сейчас идут на краснолиманском направлении. По его словам, более половины Красного Лимана находится под контролем группировки войск «Запад». Российские силы также контролируют более 60% территории Константиновки, а наступление развивается в ее пригороде — Ильиновке.

Герасимов сообщил, что подразделения группировки «Центр» формируют полосу безопасности в Днепропетровской области, где идут бои за Новопавловку и Новоподгороднее. В свою очередь группировка «Север» продолжает создавать полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. По его словам, в марте там были заняты пять населенных пунктов: Бобылевка, Рогозное, Червоная Заря и Малая Бобылевка в Сумской области, а также Круглое в Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».

