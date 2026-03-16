Отпуск вместо бумажной работы: Что остановит текучку кадров в МВД
Специалисты нередко покидают ряды МВД из-за бесчеловечного отношения начальства, сказал НСН Михаил Пашкин.
Участковые сегодня тратят на бумажные вопросы до 90% рабочего времени, однако цифровизация вряд ли возможна в современных реалиях, заявил в беседе с НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в рамках представления личному составу своего первого заместителя генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко поручил снизить нагрузку на сотрудников полиции за счет цифровизации функций и сокращения документооборота. Он также призвал соблюдать требования по обеспечению социальных гарантий, подчеркнув, что что имеет в виду в том числе «такие чувствительные вопросы, как предоставление отпусков и оплату переработок». Пашкин заметил, что участковые сегодня перегружены бумажной работой.
«Какая сейчас цифровизация в Москве, если нет Интернета. Недавно разговаривал с участковыми, 90% времени они занимаются бумажной работой. Сегодня начальники на каждый месяц, квартал, год составляют перспективу – сколько уголовных дел в суд направят и так далее. Каждый чих они должны написать, а потом отчитываться. Фактически, это плановые показатели. Проверяющие потом спрашивают: «Почему в плане 10 уголовных дел, а по факту 8». Напишешь в плане меньше, скажут, что, если в том году было 9 уголовных дел, в этом должно быть 10. От этого нужно избавляться. Есть преступление – раскрывай. Нет – хорошо. Сегодня получается, если участковый навел порядок, уголовных дел нет, значит, он плохой, у него нет показателей», - подчеркнул он.
По словам собеседника НСН, в ряде случаев социальные гарантии действительно не выполняются, что приводит к оттоку кадров из МВД.
«Начальники должны быть человечными. Нужно смотреть, почему люди уходят из подразделений при одной и той же зарплате, одних и тех условиях труда. Сегодня есть подразделения, куда командируют из других отделов дознавателя, оперуполномоченного. Есть отделы, в которых вместо 10 оперуполномоченных работает 2. Вал бумаг и проверяющих чуть ли не больше, чем работающих. Проверяющему дают задание, чтобы он без нарушений не возвращался. Если нарушений нет, то он плохо проверил. А вот если бы наоборот – нашел нарушение, пока не исправишь, не отчитываешься. Тогда проверка будет на пользу всем. Сегодня приходят и начинают блох выискивать. Если сотрудник не отдыхает положенные 4 часа в дежурной части, почему работает без выходных, на это не обращают внимания. А вот если пуговица где-то не застегнута – сразу напишут», - рассказал Пашкин.
Ранее Министр внутренних дел Владимир Колокольцев также сообщал, что в ведомстве фиксируется огромная текучка кадров. По его словам, начиная с 2020 года из ведомства ушло 350 тысяч человек, при этом «личный состав обновился фактически наполовину», напоминает «Радиоточка НСН».
