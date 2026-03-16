Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в рамках представления личному составу своего первого заместителя генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко поручил снизить нагрузку на сотрудников полиции за счет цифровизации функций и сокращения документооборота. Он также призвал соблюдать требования по обеспечению социальных гарантий, подчеркнув, что что имеет в виду в том числе «такие чувствительные вопросы, как предоставление отпусков и оплату переработок». Пашкин заметил, что участковые сегодня перегружены бумажной работой.

«Какая сейчас цифровизация в Москве, если нет Интернета. Недавно разговаривал с участковыми, 90% времени они занимаются бумажной работой. Сегодня начальники на каждый месяц, квартал, год составляют перспективу – сколько уголовных дел в суд направят и так далее. Каждый чих они должны написать, а потом отчитываться. Фактически, это плановые показатели. Проверяющие потом спрашивают: «Почему в плане 10 уголовных дел, а по факту 8». Напишешь в плане меньше, скажут, что, если в том году было 9 уголовных дел, в этом должно быть 10. От этого нужно избавляться. Есть преступление – раскрывай. Нет – хорошо. Сегодня получается, если участковый навел порядок, уголовных дел нет, значит, он плохой, у него нет показателей», - подчеркнул он.