Шон Пенн пропустил «Оскар» ради встречи с Зеленским в Киеве

Американский актер Шон Пенн пропустил церемонию вручения премии «Оскар» в ночь на 16 марта, поскольку в это время находился в Киеве на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает AFP.

Украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале совместную фотографию с актером, назвав его «настоящим другом Украины».