Шон Пенн пропустил «Оскар» ради встречи с Зеленским в Киеве

Американский актер Шон Пенн пропустил церемонию вручения премии «Оскар» в ночь на 16 марта, поскольку в это время находился в Киеве на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает AFP.

Украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале совместную фотографию с актером, назвав его «настоящим другом Украины».

Корреспондент AFP видел, как Пенн утром 16 марта выходил из черного автомобиля в центре Киева — в солнцезащитных очках и с пачкой сигарет в руках. Один из высокопоставленных украинских чиновников сообщил агентству, что актер находится на Украине с частным визитом и считает важным лично приехать в страну. По словам другого источника AFP, Пенн также планирует посетить восток Украины и отправиться в район линии фронта.

Актер уже не раз бывал на Украине. После начала военных действий он публично поддержал Киев, а МИД России запретил ему въезд в страну, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA/ТАСС
ТЕГИ:ОскарВладимир ЗеленскийУкраинаАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры