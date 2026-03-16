Суд до 15 мая отправил в СИЗО футболиста Секача

Тушинский районный суд Москвы отправил под стражу игрока футбольного клуба «Урал-2» Даниила Секача, обвиняемого в убийстве 48-летней женщины на северо-западе столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 14 мая 2026 года.

Как сообщили в столичном управлении Следственного комитета, уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по особо важным делам. Секачу предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, а также в разбое в особо крупном размере. Вину он признал частично.

По версии следствия, 13 декабря мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры на Строгинском бульваре впустить в квартиру 20-летнего спортсмена. Оказавшись внутри, он, как считают следователи, нанес женщине множественные удары и не менее 2 ножевых ранений. От полученных травм она скончалась на месте.

В Следственном комитете отметили, что с обвиняемым уже проведена проверка показаний на месте. По данным следствия, он подробно рассказал и показал, как совершил преступление и похитил деньги и имущество, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:УбийствоСИЗОФутболистСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры