Суд до 15 мая отправил в СИЗО футболиста Секача

Как сообщили в столичном управлении Следственного комитета, уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по особо важным делам. Секачу предъявлено обвинение в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, а также в разбое в особо крупном размере. Вину он признал частично.

По версии следствия, 13 декабря мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры на Строгинском бульваре впустить в квартиру 20-летнего спортсмена. Оказавшись внутри, он, как считают следователи, нанес женщине множественные удары и не менее 2 ножевых ранений. От полученных травм она скончалась на месте.

В Следственном комитете отметили, что с обвиняемым уже проведена проверка показаний на месте. По данным следствия, он подробно рассказал и показал, как совершил преступление и похитил деньги и имущество, передает «Радиоточка НСН».

