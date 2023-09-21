Издание отметило, что спустя несколько месяцев после начала контрнаступления линия фронта практически не изменилась. Киев занял менее 0,25% территории, которую считает своей по сравнению с теми позициями, которую он контролировал до начала операции.

При этом газета указала на значительные потери у ВСУ опытных и подготовленных военнослужащих. По данным издания, Запад все больше склоняется к тому, что конфликт затянется.

В беседе с РИА новости глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» заявил, что Украина может «вернуться в границы 1991 года», если войдет в состав РФ, передает «Радиоточка НСН».

