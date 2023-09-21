Economist: ВСУ по итогам наступления заняли 0,25% потерянной территории
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления заняли менее 0,25% территории, которую Киев считает своей. Об этом пишет The Economist.
Издание отметило, что спустя несколько месяцев после начала контрнаступления линия фронта практически не изменилась. Киев занял менее 0,25% территории, которую считает своей по сравнению с теми позициями, которую он контролировал до начала операции.
При этом газета указала на значительные потери у ВСУ опытных и подготовленных военнослужащих. По данным издания, Запад все больше склоняется к тому, что конфликт затянется.
В беседе с РИА новости глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» заявил, что Украина может «вернуться в границы 1991 года», если войдет в состав РФ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден заявил о решимости сохранить поддержку Украины
- СМИ: танковый завод в Харькове попал под ракетный обстрел
- Economist: ВСУ по итогам наступления заняли 0,25% потерянной территории
- В Туле без электричества остались почти 5 тысяч человек
- В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
- Путин заявил, что санкции стимулируют развитие России
- Полиция задержала 46 протестующих в центре Еревана
- Экс-агент MI6 Крук: ВСУ откажутся идти в новое наступление по приказу Зеленского
- Пентагон: летчики ВСУ скоро прибудут в США для обучения на F-16
- Банки РФ в 2023 году заработали рекордные 2,4 трлн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru