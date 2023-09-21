Экс-агент MI6 Крук: ВСУ откажутся идти в новое наступление по приказу Зеленского

«Его армия просто не пойдет в новое наступление», - считает эксперт.

По его словам, ВСУ не удалось добиться результатов за почти четыре месяца наступления. Крук указал на превосходство российской армии в танках, истребителях и беспилотниках.

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники сообщил, что продолжение контрнаступления может привести к мятежу украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

