Экс-агент MI6 Крук: ВСУ откажутся идти в новое наступление по приказу Зеленского

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут выполнять указ президента Владимира Зеленского идти в новое наступление. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал бывший аген MI6 Аластер Крук.

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«Его армия просто не пойдет в новое наступление», - считает эксперт.

По его словам, ВСУ не удалось добиться результатов за почти четыре месяца наступления. Крук указал на превосходство российской армии в танках, истребителях и беспилотниках.

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники сообщил, что продолжение контрнаступления может привести к мятежу украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВСУУкраина

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