Экс-агент MI6 Крук: ВСУ откажутся идти в новое наступление по приказу Зеленского
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут выполнять указ президента Владимира Зеленского идти в новое наступление. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал бывший аген MI6 Аластер Крук.
«Его армия просто не пойдет в новое наступление», - считает эксперт.
По его словам, ВСУ не удалось добиться результатов за почти четыре месяца наступления. Крук указал на превосходство российской армии в танках, истребителях и беспилотниках.
Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники сообщил, что продолжение контрнаступления может привести к мятежу украинской армии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru