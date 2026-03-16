Мерц заявил, что война США против Ирана не связана с НАТО

Война США против Ирана не имеет отношения к НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

По словам Мерца, Вашингтон не проводил консультаций с альянсом и странами Евросоюза перед началом военной операции против Ирана. В связи с этим НАТО и правительство Германии не рассматривают участие в конфликте, отмечает газета «Известия».