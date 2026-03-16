Мерц заявил, что война США против Ирана не связана с НАТО
Война США против Ирана не имеет отношения к НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.
По словам Мерца, Вашингтон не проводил консультаций с альянсом и странами Евросоюза перед началом военной операции против Ирана. В связи с этим НАТО и правительство Германии не рассматривают участие в конфликте, отмечает газета «Известия».
Канцлер также напомнил, что генеральный секретарь альянса Марк Рютте уже подчеркивал, что происходящее не является операцией НАТО.
Мерц добавил, что Германия по просьбе президента США Дональда Трампа сохранила свое присутствие на восточном и северном флангах НАТО, где продолжаются военные учения, передает «Радиоточка НСН».
