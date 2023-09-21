Секретарь Совбеза РФ Патрушев назвал контрнаступление ВСУ бессмысленным
Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) бессмысленно, Киев бросает украинцев на верную гибель. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Украина не считается с большими людскими потерями. Кроме того, Патрушев подчеркнул, что в «карманах» киевского режима оседают огромные суммы.
Ранее, 18 сентября, американский миллиардер Илон Маск резко высказался в отношении результатов украинского наступления. Он заявил, что за время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей за «столь ничтожный результат».
Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru