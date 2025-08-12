Глава Пентагона допустил возможность своего участия в саммите Путина и Трампа

Глава Пентагона Пит Хегсет допустил, что примет участие во встрече президента России Владимира Путина с коллегой из США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом министр заявил в интервью каналу Fox News.

Зеленский не долетит: Почему Путин и Трамп выбрали Аляску для встречи

«Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мой график», – ответил Хегсет на вопрос о присутствии на встрече глав государств.

Шеф Пентагона отметил, что, «возможно», посетит саммит.

Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Американский лидер отмечал, что планирует убеждать коллегу закончить конфликт на Украине, пишет Ura.ru.

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАРоссияПентагон

