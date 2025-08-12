Глава Пентагона допустил возможность своего участия в саммите Путина и Трампа
12 августа 202507:18
Глава Пентагона Пит Хегсет допустил, что примет участие во встрече президента России Владимира Путина с коллегой из США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом министр заявил в интервью каналу Fox News.
«Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мой график», – ответил Хегсет на вопрос о присутствии на встрече глав государств.
Шеф Пентагона отметил, что, «возможно», посетит саммит.
Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Американский лидер отмечал, что планирует убеждать коллегу закончить конфликт на Украине, пишет Ura.ru.
