Глава Пентагона допустил возможность своего участия в саммите Путина и Трампа

«Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мой график», – ответил Хегсет на вопрос о присутствии на встрече глав государств.

Шеф Пентагона отметил, что, «возможно», посетит саммит.

Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Американский лидер отмечал, что планирует убеждать коллегу закончить конфликт на Украине, пишет Ura.ru.

