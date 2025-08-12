Трамп заявил, что обеспокоен заявлениями Зеленского о территориальных вопросах

Он напомнил о его высказывании относительно того, что ему нужно «получить одобрение в соответствии с Конституцией» относительно территориальных вопросов. «Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить», — отметил Трамп.

По словам Зеленского, позиция по территориальным вопросам закреплена в Конституции, и решения, принятые без участия Киева, будут «против мира» и нереализуемы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

