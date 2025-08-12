Трамп заявил, что обеспокоен заявлениями Зеленского о территориальных вопросах

Американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами выразил обеспокоенность заявлениями президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп: Зеленский должен быть готов что-то подписать

Он напомнил о его высказывании относительно того, что ему нужно «получить одобрение в соответствии с Конституцией» относительно территориальных вопросов. «Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить», — отметил Трамп.

По словам Зеленского, позиция по территориальным вопросам закреплена в Конституции, и решения, принятые без участия Киева, будут «против мира» и нереализуемы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры