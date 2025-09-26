Бомбоубежище не поможет: В РФ ответили Трампу и Европе на угрозы
Пока Дональд Трамп диктует России, когда ей завершать конфликт с Украиной, и давит на Турцию с российской нефтью, в Европе уже собрались сбивать российские самолёты.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для России «настало время» завершить конфликт на Украине. Такое заявление он сделал на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне.
При этом Трамп отметил, что Турция является нейтральной стороной в этом конфликте, однако если она захочет вмешаться и как-то повлиять на урегулирование ситуации, то лучшее, что она может сделать, это «перестать покупать нефть и газ у России».
ОТКАЖУТСЯ ОТ НЕФТИ?
При этом американский лидер снова прошелся по экономике России и отметил, что она «катится к чертям».
«У них дела идут очень плохо, учитывая, что они поставили на кон абсолютно все. Их экономика катится к чертям», — заявил он журналистам.
Ранее, на полях Генассамблеи ООН, Трамп уже говорил о том, что российская экономика находится «в ужасном состоянии». Источники в New York Post и CNN считают, что такими высказываниями президент США намеренно оказывает давление на Россию.
Помощник президента России Юрий Ушаков в свою очередь отметил, что резкие заявления Трампа после встреч с зарубежными главами государств говорят о том, что он «подыгрывает» своим собеседникам. Таким мнением он поделился в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
В разговоре с турецким лидером глава Штатов также выразил уверенность, что Эрдоган согласится прекратить покупки нефти из России. Он считает, что Турция сможет найти других продавцов нефти.
Вопрос закупок российской нефти является одним из самых острых и болезненных для американцев. Так, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью CNN заявил, что Трамп добивается от Венгрии отказа от закупок нефти из России. Рютте подчеркнул, что Трамп лично разговаривает об этом с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он также добавил, что согласен с позицией Трампа о необходимости отказа европейских стран от российских энергоресурсов и уточнил, что этим вопросом также занимается председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что Европа сильно лукавит, так как сама активно пользуется российской нефтью.
«Российская нефть идет в третьи страны, прежде всего в Индию, там перерабатывается, и полученные нефтепродукты идут в Европу. Европейские санкции это разрешают. Венгрия и до этого говорила, что это очень большое лукавство: Брюссель призывает Венгрию отказаться от российской нефти, а сами они покупают нефтепродукты из российской нефти…И Германия так закупает и Польша, и Франция», - рассказал он.
Также он напомнил, что Турция и Саудовская Аравия действуют по такой же схеме.
«Есть и другие примеры. Турция закупает готовые нефтепродукты из России - прежде всего мазут и дизель, но больше дизеля. И вот ровно на столько, насколько они в 2022 году увеличили закупки российского дизеля, ровно настолько они увеличили продажи как бы своего дизеля в страны ЕС. Это порядка 10 млн тонн в годовом выражении. Они, конечно, говорят, что это не российский дизель – его они потребляют на внутреннем рынке и таким образом высвобождают свой дизель и его продают в Европу. Но всем понятно, что это реэкспорт… Например, Саудовская Аравия покупает российский мазут, тем самым высвобождает свою нефть и продает ее в Европу», - уточнил он.
ЕВРОПА ПРОТИВ РОССИИ
Тем временем европейские дипломаты предупредили Россию, что силы НАТО готовы отвечать на нарушения своего воздушного пространства российскими самолетами, в том числе сбивая их, пишет Bloomberg.
Так, генсек НАТО в эфире телеканала Fox News накануне заявил, что поддерживает подобный призыв Трампа и считает это уместным, «если это необходимо».
Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь отметил, что страны НАТО должны решительнее реагировать на нарушения своего воздушного пространства, но речь точно не идет о том, чтобы сбивать российские самолеты в случае нарушений. Французский лидер уверен, что «огонь открывать не следует, когда очевидно, что речь идет о проверках».
В России же уверены, что РФ на самом деле противостоит Североатлантический альянс и Евросоюз, которые просто используют Украину. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на совещании министров иностранных дел «Группы двадцати». Он отметил, что НАТО и Европа уже напрямую объявили войну России и участвуют в ней, приводит его слова ТАСС.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь уверен, что Дональд Трамп, который внезапно встал на сторону Украины, «попал в альтернативную реальность», выдав «порцию политических заклинаний». Об этом он написал в своем Telegram-канале. При этом Медведев отметил, что Трамп в скором времени изменит свою риторику на противоположную.
«Не сомневаюсь — он вернется. Он всегда возвращается», — подытожил он.
Также зампредседателя Совбеза резко ответил и на интервью Зеленского изданию Axios, в котором тот допустил возможность атаки российских объектов с разрешения администрации Трампа. Он заявил, что американским и украинским политикам следует учитывать возможности российского оружия, когда они делают громкие заявления.
«…в Кремле должны знать, где находится бомбоубежище, чтобы спрятаться, когда он применит дальнобойное американское оружие. Уроду (Владимиру Зеленскому. Прим. НСН) нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить», — написал он в мессенджере МАХ.
Не остался в стороне от комментариев и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что Россия придерживается международных правил, а обвинения в нарушениях границ российскими военными бездоказательны.
«В отсутствие таких аргументов мы соответствующим образом оцениваем эти заявления», - сказал представитель Кремля.
