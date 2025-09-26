Американский президент Дональд Трамп заявил, что для России «настало время» завершить конфликт на Украине. Такое заявление он сделал на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне.

При этом Трамп отметил, что Турция является нейтральной стороной в этом конфликте, однако если она захочет вмешаться и как-то повлиять на урегулирование ситуации, то лучшее, что она может сделать, это «перестать покупать нефть и газ у России».

ОТКАЖУТСЯ ОТ НЕФТИ?

При этом американский лидер снова прошелся по экономике России и отметил, что она «катится к чертям».

«У них дела идут очень плохо, учитывая, что они поставили на кон абсолютно все. Их экономика катится к чертям», — заявил он журналистам.