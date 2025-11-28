Орбан обсудит с Путиным урегулирование конфликта на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен в ходе своего визита в Москву обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование ситуации на Украине. Об этом сообщает Reuters.
«Орбан заявил, что также обсудит с Путиным усилия по мирному урегулированию на Украине», - подчеркивает агентство.
Ранее СМИ сообщили, что венгерский премьер прибудет в РФ 28 ноября. Позже Орбан подтвердил визит. Политик рассказал журналистам, что цель его поездки - «обеспечить Венгрию энергоснабжением на зиму и на следующий год по доступной цене».
Между тем Владимир Путин заявил, что если Орбан сочтет возможным принять приглашение приехать в Россию, ему всегда рады, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Воронежской области из-за атаки дронов получили повреждения жилой дом и АЗС
- Орбан обсудит с Путиным урегулирование конфликта на Украине
- Болельщики «Омонии» вывесили российский флаг на матче с киевским «Динамо»
- Пункты раздора: Путин не примет «план Трампа» без признания Крыма и Донбасса
- В Южно-Сахалинске при обрушении стройобъекта пострадали четыре человека
- Трамп запретит миграцию в США людям из стран третьего мира
- ПВО за ночь сбила 136 украинских беспилотников
- Россия увеличила импорт из Венесуэлы втрое за 2025 год
- СМИ: В Дании ввели ночную стражу для наблюдения за заявлениями Трампа
- В России запретят показ дискредитирующих традиционные ценности фильмов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru