Орбан обсудит с Путиным урегулирование конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен в ходе своего визита в Москву обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование ситуации на Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Орбан заявил, что также обсудит с Путиным усилия по мирному урегулированию на Украине», - подчеркивает агентство.

Ранее СМИ сообщили, что венгерский премьер прибудет в РФ 28 ноября. Позже Орбан подтвердил визит. Политик рассказал журналистам, что цель его поездки - «обеспечить Венгрию энергоснабжением на зиму и на следующий год по доступной цене».

Между тем Владимир Путин заявил, что если Орбан сочтет возможным принять приглашение приехать в Россию, ему всегда рады, пишет Ura.ru.

