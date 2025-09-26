Харрис: Было поручено убедить Зеленского в скором начале конфликта

Об этом она написала в мемуарах «107 дней». В них говорится, что разговор был крайне тяжелым, так как было поручено убедить украинского лидера в скором начале конфликта, о чем тот не хотел слышать. Харрис привела разведданные Вашингтона, которые отличались от тех, что собрал Киев.

«Зеленский по-прежнему считал, что Путин просто блефует... Моей задачей было заставить его осознать суровую реальность», — пишет политик. В какой-то момент Зеленский спросил, что, по мнению Харрис, ему следует предпринимать. Она посоветовала «подготовить своих людей».

Харрис сравнивает в своей книге Зеленского с мойщиком окон во Всемирном торговом центре, который застрял в лифте с другими сотрудниками во время теракта 11 сентября 2021 года, но острым краем скребка пробил стену и вывел всех, кто находился в лифте.

Ранее президент США Дональд Трамп оставил Харрис без охраны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

