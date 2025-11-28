Болельщики «Омонии» вывесили российский флаг на матче с киевским «Динамо»
Болельщики кипрского футбольного клуба «Омония» демонстрировали флаг России во время матча общего этапа Лиги конференций против киевского «Динамо».
Игра состоялась накануне в Никосии. «Омония» одержала победу со счетом 2:0.
На матче на трибунах за одними из ворот фанаты кипрской команды вывесили российский триколор, а также флаг СССР. Как сообщают СМИ, стюард сделал замечание болельщикам, после чего с трибуны убрали флаг России.
Ранее болельщики испанского «Реал Сосьедад» развернули флаг Донецкой Народной Республики на матче против киевского «Динамо», напоминает РЕН ТВ.
