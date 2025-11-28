Трамп запретит миграцию в США людям из стран третьего мира
Президент США Дональд Трамп приостановит на неопределенный срок миграцию из стран третьего мира в Соединенные Штаты. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.
Как отметил Трамп, это необходимо, чтобы дать американской системе возможность полностью восстановиться. Также политик отменит миллионы нелегальных разрешений на въезд, выданных бывшим президентом США Джо Байденом, и вышлет иностранцев , которые «не являются чистой прибылью... или не способны любить нашу страну».
«Я... отменю все федеральные льготы и субсидии для неграждан нашей страны, лишу гражданства мигрантов, которые подрывают внутренний порядок, и депортирую всех иностранных граждан, которые являются бременем для общества, угрозой безопасности или несовместимы с западной цивилизацией», - подчеркнул Трамп.
Ранее президент США после нападения на бойцов Национальной гвардии в Вашингтоне анонсировал проверку всех мигрантов из Афганистана, въехавших в Штаты при Байдене, напоминает РЕН ТВ.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru