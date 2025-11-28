К главе офиса украинского президента Ермаку пришли с обысками

Обыски проходят у главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом пишут украинские СМИ.

Отмечается, что следственные действия проводятся в правительственном квартале. Их инициировали Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная прокуратура.

Ермак причастен к коррупционному делу соратника украинского президента Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Как сообщали журналисты, чиновник фигурировал в нем как «Али-Баба», он якобы знал о коррупционных схемах Миндича и лично курировал давление на антикоррупционные структуры.

Ранее СМИ сообщили, что на Украине подготовили материалы для выдвижения обвинений против Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова по делу о коррупции, пишет 360.ru.

