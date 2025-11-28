Пугачева может потерять товарный знак «Рождественские встречи»
Певица Алла Пугачева может лишиться права на товарный знак для телепрограммы «Рождественские встречи» в октябре следующего года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.
«Рождественские встречи» - новогоднее шоу артистки, в котором выступали российские звезды. Впервые программа была записана в 1988 году.
По данным Роспатента, товарный знак «Рождественские встречи» зарегистрировали в 1998 году. Под ним в РФ могут ставить музыкальные шоу, концерты, фестивали с артистами, снимать программы для телевидения.
Срок действия исключительного права на бренд истекает 10 октября 2026 года. Пугачева может потерять его, если не продлит срок регистрации.
Ранее певица потеряла права на товарный знак «Рецитал» в России, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин 4-5 декабря посетит Индию
- К главе офиса украинского президента Ермаку пришли с обысками
- Пугачева может потерять товарный знак «Рождественские встречи»
- Эксперты насчитали 63 атакующие промышленность РФ хакерские группировки
- В Воронежской области из-за атаки дронов получили повреждения жилой дом и АЗС
- Орбан обсудит с Путиным урегулирование конфликта на Украине
- Болельщики «Омонии» вывесили российский флаг на матче с киевским «Динамо»
- Пункты раздора: Путин не примет «план Трампа» без признания Крыма и Донбасса
- В Южно-Сахалинске при обрушении стройобъекта пострадали четыре человека
- Трамп запретит миграцию в США людям из стран третьего мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru