Пугачева может потерять товарный знак «Рождественские встречи»

Певица Алла Пугачева может лишиться права на товарный знак для телепрограммы «Рождественские встречи» в октябре следующего года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

«Рождественские встречи» - новогоднее шоу артистки, в котором выступали российские звезды. Впервые программа была записана в 1988 году.

По данным Роспатента, товарный знак «Рождественские встречи» зарегистрировали в 1998 году. Под ним в РФ могут ставить музыкальные шоу, концерты, фестивали с артистами, снимать программы для телевидения.

Срок действия исключительного права на бренд истекает 10 октября 2026 года. Пугачева может потерять его, если не продлит срок регистрации.

Ранее певица потеряла права на товарный знак «Рецитал» в России, пишет Ura.ru.

