«Сийярто имеет ввиду, что российская нефть идет в третьи страны, прежде всего в Индию, там перерабатывается, и полученные нефтепродукты идут в Европу. Европейские санкции это разрешают. Венгрия и до этого говорила, что это очень большое лукавство: Брюссель призывает Венгрию отказаться от российской нефти, а сами они покупают нефтепродукты из российской нефти. Речь идет об этом, а не о нарушении санкций. Хотя, может быть, в море несколько танкеров смешивают нефть, и она под видом другой, но с примесью российской, может поступать в ЕС. Но, думаю, это не массовая история, потому что есть простой способ с Индией. И Германия так закупает и Польша, и Франция», - рассказал он.

Также Юшков рассказал, что по похожей схеме с Индией действует Турция и Саудовская Аравия.

«Есть и другие примеры. Турция закупает готовые нефтепродукты из России - прежде всего мазут и дизель, но больше дизеля. И вот ровно на столько, насколько они в 2022 году увеличили закупки российского дизеля, ровно настолько они увеличили продажи как бы своего дизеля в страны ЕС. Это порядка 10 млн тонн в годовом выражении. Они, конечно, говорят, что это не российский дизель – его они потребляют на внутреннем рынке и таким образом высвобождают свой дизель и его продают в Европу. Но всем понятно, что это реэкспорт. При этом они на своих НПЗ тоже перерабатывают российскую нефть. Тоже самое делают страны Севера Африки. Например, Саудовская Аравия покупает российский мазут, тем самым высвобождает свою нефть и продает ее в Европу», - подытожил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти и выразил уверенность, что сможет убедить в этом премьер-министра страны Виктора Орбана.

