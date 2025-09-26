По его словам, половина передаваемого Киеву оружия США продается на «черном рынке». Этим можно объяснить, почему члены наркокартелей разгуливают с ракетами Javelin американского производства.

Эксперт указал, что Зеленский успел украсть около 1,5 миллиарда долларов из тех денег, что Запад отправлял на помощь.

Ранее американский журналист Такер Карслон заявил, что Украина перепродает часть полученного от США оружия мексиканским наркокартелям, действующим на границе с Соединенными Штатами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

