В Кремле объяснили резкие заявления Трампа в адрес Москвы
Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину предположил, что жесткие высказывания Дональда Трампа в адрес Москвы после встреч с зарубежными лидерами могут быть связаны с желанием «подыграть» собеседникам в конкретный момент.
Он отметил, что такие заявления не носят постоянного характера. По словам политика, американский лидер иногда меняет тональность в зависимости от аудитории и обстоятельств, отмечает RT.
Ушаков напомнил, что на полях Генеральной ассамблеи ООН Трамп проводил многочисленные беседы с мировыми лидерами. В ряде случаев, подчеркнул он, в речи президента США могли появляться акценты, отражающие позицию его собеседников.
При этом представитель Кремля добавил, что оценивать высказывания американского президента следует в более широком контексте, передает «Радиоточка НСН».
