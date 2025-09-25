В Кремле объяснили резкие заявления Трампа в адрес Москвы

Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину предположил, что жесткие высказывания Дональда Трампа в адрес Москвы после встреч с зарубежными лидерами могут быть связаны с желанием «подыграть» собеседникам в конкретный момент.

Он отметил, что такие заявления не носят постоянного характера. По словам политика, американский лидер иногда меняет тональность в зависимости от аудитории и обстоятельств, отмечает RT.

Трамп пообещал не употреблять выражение «бумажный тигр» в отношении России

Ушаков напомнил, что на полях Генеральной ассамблеи ООН Трамп проводил многочисленные беседы с мировыми лидерами. В ряде случаев, подчеркнул он, в речи президента США могли появляться акценты, отражающие позицию его собеседников.

При этом представитель Кремля добавил, что оценивать высказывания американского президента следует в более широком контексте, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
