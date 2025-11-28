Эксперты насчитали 63 атакующие промышленность РФ хакерские группировки

Промышленные и инженерные предприятия России подвергаются атакам 63 хакерских группировок. Об этом рассказали в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

Отмечается, что 32 группировки занимаются кибершпионажем и пытаются незаметно проникнуть в инфраструктуру организаций, получив доступ к данным и удерживая его как можно дольше.

По данным Bi.Zone, одна из последних крупных серий кибератак пришлась на октябрь-ноябрь. Глава Bi.Zone Threat Intelligence Олег Скулкин подчеркнул, что ее организовали именно хакеры-шпионы. Они начинали с фишинговых писем со ссылками на поддельные сайты корпоративных файлообменников. Конечной целью злоумышленников была установка на устройство жертвы вируса с удаленным доступом.

С начала года доля атак на промышленность и инженерный сектор выросла с 6% по итогам 2024-го до 12%. При этом госсектор снизил долю с 15% до 13%. На финансовую отрасль было совершено 11% кибератак (годом ранее - 13%), на логистические компании - 11%, как и в прошлом году.

Ранее в пресс-службе RTM Group рассказали, что хакеры используют для кибератак в России не только привычные носители данных, но и портативные акустические системы, зарядные устройства, кружки с функцией подогрева, пишет Ura.ru.

