В Южно-Сахалинске при обрушении стройобъекта пострадали четыре человека
28 ноября 202508:27
Часть строящегося двухэтажного здания обрушилась в Южно-Сахалинске, есть пострадавшие. Об этом сообщает управление МЧС по Сахалинской области.
Инцидент произошел в переулке Энергетиков.
«По предварительной информации, при заливке бетоном произошло обрушение части двухэтажного строящегося здания. Пострадали четыре человека», - отметили в МЧС.
Предположительно, еще трое остаются под завалами.
Ранее в Санкт-Петербурге на Большой Разночинной улице рухнула часть возводимого трехэтажного здания, пострадали три человека, пишет Ura.ru.
