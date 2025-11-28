В Южно-Сахалинске при обрушении стройобъекта пострадали четыре человека

Часть строящегося двухэтажного здания обрушилась в Южно-Сахалинске, есть пострадавшие. Об этом сообщает управление МЧС по Сахалинской области.

Инцидент произошел в переулке Энергетиков.

«По предварительной информации, при заливке бетоном произошло обрушение части двухэтажного строящегося здания. Пострадали четыре человека», - отметили в МЧС.

Предположительно, еще трое остаются под завалами.

Ранее в Санкт-Петербурге на Большой Разночинной улице рухнула часть возводимого трехэтажного здания, пострадали три человека, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ОбрушениеМЧССахалин

Горячие новости

Все новости

партнеры