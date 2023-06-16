«Бессмысленная кровавая баня»: ВСУ безуспешно пытаются проломить российскую оборону

«Контрнаступление началось, но ведется малыми силами. На уровне очень большой, серьезной разведки боем. Основные резервы еще не тронулись с места, вся борьба еще впереди. Основные силы ВСУ еще не вступали в бой», - сказал Прохватилов.

Аналитик считает, что молниеносная атака ВСУ обречена на провал, а их одна из главных задач – попытаться прорваться к берегу Азовского моря.

«Времена блицкригов прошли. Передвижения больших бронетанковых колонн возможны только в случае прорыва линии фронта. Игра в маневренную войну сейчас не очень получается. А так, чтобы где-то прорвать фронт и ударить во фланг не получается, потому что Россия создала мощную линию обороны на очень длительном протяжении. Поэтому ВСУ куда ни сунутся – везде получают отпор. Наверняка им нужно прорваться через Токмак к Мелитополю и Бердянску, чтобы выйти к берегу Азовского моря», - заявил он.

При этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что контрнаступление украинской армии провалилось из-за плохой подготовки.

Политик назвал наступление «бездарным и тупым». Виновным он назвал президента страны Владимира Зеленского.

«Абсолютно бездарное и тупое наступление. Кто его планировал? За это надо отвечать», - заключил он.

В тот же день сам украинский лидер Владимир Зеленский признал, что украинские войска столкнулись с серьезным сопротивлением российской армии.

«Наши войска на линии фронта сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Украина теряет преимущество, время и солдат», - констатировал украинский лидер.

Он подчеркнул, что боевые действия окажут решающее значение для хода спецоперации России.

Военные эксперты отмечают, что любые «жалобы» Зеленского связано с тем, что в Киеве хотят получить как можно больше нового вооружения от западных партнеров, которые не устают обещать всю необходимую поддержку.

Так, Зеленский призвал Запад поскорее предоставить Киеву истребители F-16, поставки которых задерживаются из-за бюрократических процедур.