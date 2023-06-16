«Бессмысленная кровавая баня»: ВСУ безуспешно пытаются проломить российскую оборону
Активность ВСУ отмечена на флангах Артемовска. Также военные аналитики ожидают прорыва украинских войск к берегу Азовского моря. При этом в Киеве признают, что наступление идет «тяжело».
Украинские силы в рамках контрнаступления пытаются проломить оборону на флангах Артемовска (Бахмута), сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.
«Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях», - рассказал он.
Он отметил, что российские силы перерезали все основные дороги, чтобы не позволить украинским группировкам усиливаться, но сегодня погода позволяет доставлять снабжение даже через поля.
Со своей стороны, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил НСН, что украинские войска на сегодняшний день пытаются прощупать оборону российских сил, однако основные силы ВСУ пока не вступали в бой.
«Контрнаступление началось, но ведется малыми силами. На уровне очень большой, серьезной разведки боем. Основные резервы еще не тронулись с места, вся борьба еще впереди. Основные силы ВСУ еще не вступали в бой», - сказал Прохватилов.
Аналитик считает, что молниеносная атака ВСУ обречена на провал, а их одна из главных задач – попытаться прорваться к берегу Азовского моря.
«Времена блицкригов прошли. Передвижения больших бронетанковых колонн возможны только в случае прорыва линии фронта. Игра в маневренную войну сейчас не очень получается. А так, чтобы где-то прорвать фронт и ударить во фланг не получается, потому что Россия создала мощную линию обороны на очень длительном протяжении. Поэтому ВСУ куда ни сунутся – везде получают отпор. Наверняка им нужно прорваться через Токмак к Мелитополю и Бердянску, чтобы выйти к берегу Азовского моря», - заявил он.
При этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что контрнаступление украинской армии провалилось из-за плохой подготовки.
Политик назвал наступление «бездарным и тупым». Виновным он назвал президента страны Владимира Зеленского.
«Абсолютно бездарное и тупое наступление. Кто его планировал? За это надо отвечать», - заключил он.
В тот же день сам украинский лидер Владимир Зеленский признал, что украинские войска столкнулись с серьезным сопротивлением российской армии.
«Наши войска на линии фронта сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Украина теряет преимущество, время и солдат», - констатировал украинский лидер.
Он подчеркнул, что боевые действия окажут решающее значение для хода спецоперации России.
Военные эксперты отмечают, что любые «жалобы» Зеленского связано с тем, что в Киеве хотят получить как можно больше нового вооружения от западных партнеров, которые не устают обещать всю необходимую поддержку.
Так, Зеленский призвал Запад поскорее предоставить Киеву истребители F-16, поставки которых задерживаются из-за бюрократических процедур.
Генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой на этом фоне сказал НСН, что рано или поздно Украина получит запрашиваемые истребители F-16, как это было с просьбами о поставках других вооружений.
«То, что Киев получит F-16 - это вопрос времени. Вспомните всю историю вооружения Украины – сначала снаряды, потом боеприпасы, потом вооружения, артиллерия, танки и так далее. И каждый раз эти экс-чиновники заявляли, что Украине они ничего не поставят. В конечном итоге Киев получал, что хотел. Это говорит о том, что на самолетах они не остановятся, постепенно будут выдавать дальнобойные ракеты. Чем хуже будут дела у ВСУ на поле боя, тем больше таких поставок будет. Лучше воевать руками украинцев, чем самим впрягаться в это дело. НАТО будет обеспечивать Украину вплоть до тактических ядерных ракет», - сказал Липовой.
Он отметил, что Киеву потребуется не менее полугода для того, чтобы подготовить аэродромную сеть, и обучить летчиков и инженеров, уточнил генерал. Также он допустил начало полномасштабных боевых действий в случае, если в военном конфликте между Москвой и Киевом напрямую окажется третий участник.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что масштабное контрнаступление Вооружённых сил Украины началось 4 июня и продолжается.
На встрече с военкорами он отметил, что украинская армия, использующая стратегические резервы, уже потеряла более 160 танков и 360 бронемашин разного типа, тогда как Вооруженные силы РФ потеряли 54 танка.
«Один к десяти в нашу пользу», - так Путин обозначил потери с обеих сторон.
О тяжелых потерях ВСУ пишут и западные СМИ, ссылаясь на свои источники. Также СМИ сообщают, что Запад во главе с США пересмотрит объемы своей поддержки Киеву в случае провала контрнаступления. Все чаще официальные лица говорят о том, наступательные действия Киева должны как-то приблизить стороны к переговорному процессу.
Полковник американской армии в отставке, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк считает, что контрнаступление Украины наткнулось на стальную стену. По его словам, за одну неделю было убито семь тысяч украинских солдат, уничтожено 160 танков и 360 бронетранспортеров. Он назвал это «бессмысленной кровавой баней».
В Германии также не видят смысла продолжать снабжать Украину. Глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер в беседе с НСН предложил Берлину отправить в Киев не военную технику, а дипломатов.
«Если контрнаступление окажется неудачным, то я надеюсь, что начнутся переговоры, которые мы уже требуем больше года. Пусть отправляют дипломатов, а не танки», - заключил он.
По его словам, немецкая экономика вошла в рецессию, и ситуация будет только ухудшаться. Тем не менее, Берлин заявил о планах увеличить расходы на оборонный бюджет страны.
До этого президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заметил, что применяемые украинской армией немецкие танки Leopard и американские бронемашины Bradley прекрасно горят.
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