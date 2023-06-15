Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ
Украинские войска столкнулись с серьезным сопротивлением российской армии, сказал в интервью телеканалу NBC президент Владимир Зеленский.
«Наши войска на линии фронта сталкиваются с очень жестким сопротивлением», - констатировал украинский лидер.
По его мнению, боевые действия окажут решающее значение для хода спецоперации России. Украина теряет преимущество, время и солдат, пожаловался Зеленский.
Он призвал Запад поскорее предоставить Киеву истребители F-16. Поставки задерживаются из-за бюрократических процедур, считает президент Украины.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал контрнаступление ВСУ «бездарным и тупым». Эксперт полагает, что причиной неудачи стала плохая подготовка, передает «Радиоточка НСН».
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