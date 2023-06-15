«Вся борьба еще впереди»: ВСУ попытаются прорваться к берегу Азовского моря

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что украинское контрнаступление еще не началось. По его словам, ВСУ проводят «тестирование», удары наносятся с несколькими целями: уничтожить как можно больше российской техники и военных.

«Зеленский играет в большую политику, Подоляк разыгрывает свою ипостась. Контрнаступление началось, но ведется малыми силами. На уровне очень большой, серьезной разведки боем. Основные резервы еще не тронулись с места, вся борьба еще впереди. Основные силы ВСУ еще не вступали в бой», - сказал Прохватилов.

Эксперт считает, что молниеносная атака ВСУ обречена на провал, а их одна из главных задач – попытаться прорваться к берегу Азовского моря.

«Времена блицкригов прошли. Передвижения больших бронетанковых колонн возможны только в случае прорыва линии фронта. Игра в маневренную войну сейчас не очень получается. А так, чтобы где-то прорвать фронт и ударить во фланг не получается, потому что Россия создала мощную линию обороны на очень длительном протяжении. Поэтому ВСУ куда ни сунутся – везде получают отпор. Наверняка им нужно прорваться через Токмак к Мелитополю и Бердянску, чтобы выйти к берегу Азовского моря», - заявил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о попытках ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

