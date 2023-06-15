«Вся борьба еще впереди»: ВСУ попытаются прорваться к берегу Азовского моря
Военный эксперт Владимир Прохватилов в эфире НСН заявил, что основные войска ВСУ еще находятся на своих позициях.
Украинские войска на сегодняшний день пытаются прощупать оборону противника, однако основные силы ВСУ пока не вступали в бой, рассказал НСН старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что украинское контрнаступление еще не началось. По его словам, ВСУ проводят «тестирование», удары наносятся с несколькими целями: уничтожить как можно больше российской техники и военных.
«Зеленский играет в большую политику, Подоляк разыгрывает свою ипостась. Контрнаступление началось, но ведется малыми силами. На уровне очень большой, серьезной разведки боем. Основные резервы еще не тронулись с места, вся борьба еще впереди. Основные силы ВСУ еще не вступали в бой», - сказал Прохватилов.
Эксперт считает, что молниеносная атака ВСУ обречена на провал, а их одна из главных задач – попытаться прорваться к берегу Азовского моря.
«Времена блицкригов прошли. Передвижения больших бронетанковых колонн возможны только в случае прорыва линии фронта. Игра в маневренную войну сейчас не очень получается. А так, чтобы где-то прорвать фронт и ударить во фланг не получается, потому что Россия создала мощную линию обороны на очень длительном протяжении. Поэтому ВСУ куда ни сунутся – везде получают отпор. Наверняка им нужно прорваться через Токмак к Мелитополю и Бердянску, чтобы выйти к берегу Азовского моря», - заявил он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о попытках ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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