«Атлантические импотенты?»: Столтенберг пообещал Украине НАТО перед Рамштайном
Генсек НАТО заявил, что все в Альянсе ждут Украину и «победу над Россией», Песков напомнил о целях СВО, а Медведев выступил в роли переводчика со «столтенбергского».
Антироссийская риторика руководства НАТО достигла апогея на фоне сегодняшней встрече в Рамштайне контактной группы по Украине.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг, внезапно посетивший накануне Киев, заявил, что все страны НАТО выступили за вступление Украины.
Он также открыто признал, что цель НАТО - победа Украины над Россией. При этом в Москве вновь напомнили Брюсселю и Вашингтону, что они играют с «ядерной войной».
УКРАИНА И НАТО: «ПЕРЕВОД НА АНГЛИЙСКИЙ»
Украинские власти давно грезят вступлением в НАТО, при этом руководство Североатлантического Альянса до недавних пор спускало эту тему «на тормозах», однако все изменилось 21 апреля.
«Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины - в семье Альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса», - заявил в пятницу генсек Альянса Йенс Столтенберг, предваряя встречу контактной группы по Украине на американской авиабазе «Рамштайн».
При этом норвежец подчеркнул, что сейчас главное внимание стран НАТО занято «обеспечением победы Украины над Россией».
Правда, сроки вступления Украины в Альянс Столтенберг так и не назвал. Накануне, в ходе первого с начала спецоперации визита в Киев он сказал, что эта цель «будет достигнута со временем». Вместе с тем, украинские власти заявляли, что ждут приглашение в Альянс на ближайшем саммите НАТО 11-12 июля.
В Кремле сдержанно отреагировали на новые заявления Столтенберга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что недопущение вступления Украины в НАТО «безусловно» является одной из целей СВО.
«В противном случае это будет представлять собой серьезную, существенную опасность для нашей страны, для безопасности нашей страны», - подчеркнул Песков.
Вместе с тем он отметил, что «в Кремле нет оценки перспектив» вступления Украины в НАТО.
Тем временем зампред Совбеза Дмитрий Медведев решил «перевести» высказывания Столтенберга с «украинско-английского на понятный английский язык».
«В Киеве Столтенберг заявил: "надлежащее место Украины – в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам это осуществить". Переводя изречение генерального секретаря НАТО с украинско-английского на понятный английский: "со временем" означает "войдет частями в составе Польши, Венгрии, Румынии", а "наша поддержка вам поможет" переводится как "хорошо, что скоро меня там не будет"», – написал Дмитрий Анатольевич в своем англоязычном аккаунте в Twitter.
Вместе с тем Медведев назвал «лживыми тварями» глав МИД G7, призвавших Россию подтвердить недопустимость ядерной войны, а американцам припомнил Хиросиму с Нагасаки.
«Вот же лживые твари. Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет "ложную информацию" по Украине. Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО», - возмутился экс-президент России в Telegram.
Ранее Медведев называл руководителей НАТО «обгадившимися уродами» и «атлантическими импотентами».
НОВЫЙ РАМШТАЙН: «ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ»
В пятницу на авиабазе «Рамштайн», являющейся штаб-квартирой ВВС США на территории Германии, проходит заседание контактной группы по Украине под председательством главы Пентагона Ллойда Остина и генерала Марка Милли.
«На сегодняшней встрече контактной группы мы сосредоточимся на трех основным вопросах: ПВО, боеприпасы и соседние страны», - сказал Остин перед началом встречи.
По его словам, Украину будут поддерживать «столько, сколько потребуется». При этом Остин сообщил, что с начала СВО страны НАТО уже оказали помощь Украине на $55 млрд.
Со своей стороны, Йенс Столтенберг указал, что в Рамштайне будут обсуждаться поставки Украине самолетов.
«Что касается самолетов, страны НАТО — Польша, Словакия — уже поставили Киеву ряд самолетов МиГ-29, идет дискуссия о предоставлении других типов самолетов, это будет обсуждаться на встрече сегодня»,— сказал генсек НАТО.
Многие европейские политики сходятся во мнении, что Украина не сможет победить Россию без прямого участи в конфликте НАТО. На этом фоне газета The New York Times сообщила, что НАТО усиливает военное присутствие на границах с Россией. По данным издания, Альянс направил к границам РФ воинские контингенты из восьми стран, перейдя к стратегии «сдерживания воспрещением».
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой ранее говорил на пресс-конференции в НСН, что в случае поражения Украины в ожидающемся «контрнаступлении», у Киева есть «план Б», подразумевающий участие в конфликте переодетых военных НАТО.
«В СМИ прошла утечка, что если ВСУ будут проигрывать в этом контрнаступлении, то готов вариант «Б», чтобы уже на стороне ВСУ выступили непосредственно подразделения НАТО. Номер один – это Польша, затем – Германия, Франция и Англия», - пояснил Липовой.
При этом он напомнил, что США и Великобритания «обычно прямо в конфликты не вмешивается», предположив, что «это будет делаться руками их союзников».
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