«Атлантические импотенты?»: Столтенберг пообещал Украине НАТО перед Рамштайном

УКРАИНА И НАТО: «ПЕРЕВОД НА АНГЛИЙСКИЙ»

Украинские власти давно грезят вступлением в НАТО, при этом руководство Североатлантического Альянса до недавних пор спускало эту тему «на тормозах», однако все изменилось 21 апреля.

«Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины - в семье Альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса», - заявил в пятницу генсек Альянса Йенс Столтенберг, предваряя встречу контактной группы по Украине на американской авиабазе «Рамштайн».

При этом норвежец подчеркнул, что сейчас главное внимание стран НАТО занято «обеспечением победы Украины над Россией».

Правда, сроки вступления Украины в Альянс Столтенберг так и не назвал. Накануне, в ходе первого с начала спецоперации визита в Киев он сказал, что эта цель «будет достигнута со временем». Вместе с тем, украинские власти заявляли, что ждут приглашение в Альянс на ближайшем саммите НАТО 11-12 июля.

В Кремле сдержанно отреагировали на новые заявления Столтенберга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что недопущение вступления Украины в НАТО «безусловно» является одной из целей СВО.

«В противном случае это будет представлять собой серьезную, существенную опасность для нашей страны, для безопасности нашей страны», - подчеркнул Песков.

Вместе с тем он отметил, что «в Кремле нет оценки перспектив» вступления Украины в НАТО.

Тем временем зампред Совбеза Дмитрий Медведев решил «перевести» высказывания Столтенберга с «украинско-английского на понятный английский язык».

«В Киеве Столтенберг заявил: "надлежащее место Украины – в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам это осуществить". Переводя изречение генерального секретаря НАТО с украинско-английского на понятный английский: "со временем" означает "войдет частями в составе Польши, Венгрии, Румынии", а "наша поддержка вам поможет" переводится как "хорошо, что скоро меня там не будет"», – написал Дмитрий Анатольевич в своем англоязычном аккаунте в Twitter.

Вместе с тем Медведев назвал «лживыми тварями» глав МИД G7, призвавших Россию подтвердить недопустимость ядерной войны, а американцам припомнил Хиросиму с Нагасаки.

«Вот же лживые твари. Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет "ложную информацию" по Украине. Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО», - возмутился экс-президент России в Telegram.

Ранее Медведев называл руководителей НАТО «обгадившимися уродами» и «атлантическими импотентами».