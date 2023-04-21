В Кремле ответили на заявления Столтенберга про Украину и НАТО

НАТО продолжает линию на поглощение и втягивание Украины в альянс. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Россия имеет дело с агрессивным блоком, действия которого демонстрируют правильность решения о начале спецоперации.

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Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна вступить в военный блок. Об этом ранее заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перед началом встречи контактной группы на авиабазе «Рамштайн» в Германии. По его словам, сейчас страны НАТО уделяют главное внимание «обеспечению победы» Киева в противостоянии с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаНАТОКремльДмитрий Песков

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