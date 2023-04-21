Столтенберг: Союзники по НАТО обсуждают поставки Украине самолетов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО обсуждают поставки Украине различных типов самолетов. Об этом он сообщил перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Он отметил, что союзники уже предоставили Украине МиГ-29, ведутся переговоры о поставках других видов самолетов.

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О том, что Украина планирует запросить у западных стран срочные поставки зенитных ракет, ранее сообщала Financial Times. По данным издания, Киев заявит об этом на заседании контактной группы по военной помощи в пятницу. Встреча пройдет на авиабазе «Рамштайн» в Германии.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад не планирует поставлять Украине новые типы вооружений, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: nato.int
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