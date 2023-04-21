Столтенберг: Союзники по НАТО обсуждают поставки Украине самолетов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО обсуждают поставки Украине различных типов самолетов. Об этом он сообщил перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Он отметил, что союзники уже предоставили Украине МиГ-29, ведутся переговоры о поставках других видов самолетов.