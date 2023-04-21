Столтенберг заявил, что все страны НАТО согласны на членство Украины

Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна вступить в военный блок. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перед началом встречи контактной группы на авиабазе «Рамштайн» в Германии.

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«Все союзники ... согласны с тем, что Украина станет членом альянса», — указал генсек.

Как отметил Столтенберг, сейчас страны НАТО уделяют главное внимание «обеспечению победы» Киева в противостоянии с Россией.

Ранее генсек НАТО посетил Киев, напоминает Ura.ru. В ходе визита Столтенберг заявил, что Украина «со временем» станет членом альянса, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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