Медведев заявил, что цивилизованному миру НАТО не нужна

НАТО не нужна цивилизованному миру, организация должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооружённых сил. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают», - написал он в телеграм-канале.

Медведев пообещал организовать Подоляку прямое включение из крымского СИЗО

Ранее он заявил, что США все активнее создают условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний, забывая при этом об интересах Европы.

По словам зампреда Совбеза, «марьяж США и Европы» имеет все шансы завершиться «грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНАТОДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры