Медведев заявил, что цивилизованному миру НАТО не нужна
НАТО не нужна цивилизованному миру, организация должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооружённых сил. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают», - написал он в телеграм-канале.
Ранее он заявил, что США все активнее создают условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний, забывая при этом об интересах Европы.
По словам зампреда Совбеза, «марьяж США и Европы» имеет все шансы завершиться «грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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