Медведев заявил, что цивилизованному миру НАТО не нужна

Ранее он заявил, что США все активнее создают условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний, забывая при этом об интересах Европы.

По словам зампреда Совбеза, «марьяж США и Европы» имеет все шансы завершиться «грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

