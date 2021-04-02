Киев: США поддержат Украину в конфликте с Россией

В военном ведомстве сообщили о телефонных переговорах между министром обороны Украины Андреем Тараном и главой Пентагона Ллойдом Остином. Таран рассказал о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Украинский министр обвинил Москву в нежелании соблюдать режим перемирия.

«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине», — отмечает Минобороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook заявил, что Россия «пытается создать атмосферу угрозы» на границе с Украиной.

По его словам, «игра мускулами» под видом военных учений традиционное поведение России.

