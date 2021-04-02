Киев: США поддержат Украину в конфликте с Россией
Американские власти пообещали не оставлять Киев один на один с противником в случае эскалации конфликта в Донбассе, говорится на сайте Минобороны Украины.
В военном ведомстве сообщили о телефонных переговорах между министром обороны Украины Андреем Тараном и главой Пентагона Ллойдом Остином. Таран рассказал о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Украинский министр обвинил Москву в нежелании соблюдать режим перемирия.
«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине», — отмечает Минобороны Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook заявил, что Россия «пытается создать атмосферу угрозы» на границе с Украиной.
По его словам, «игра мускулами» под видом военных учений традиционное поведение России.
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