Киев: США поддержат Украину в конфликте с Россией

Американские власти пообещали не оставлять Киев один на один с противником в случае эскалации конфликта в Донбассе, говорится на сайте Минобороны Украины.

Киеву предрекли безвозвратную потерю Донбасса

В военном ведомстве сообщили о телефонных переговорах между министром обороны Украины Андреем Тараном и главой Пентагона Ллойдом Остином. Таран рассказал о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Украинский министр обвинил Москву в нежелании соблюдать режим перемирия.

«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине», — отмечает Минобороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook заявил, что Россия «пытается создать атмосферу угрозы» на границе с Украиной.

По его словам, «игра мускулами» под видом военных учений традиционное поведение России.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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