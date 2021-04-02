Пушков оценил вероятность помощи США Киеву в случае конфликта с РФ

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление министра обороны США Ллойда Остина, пообещавшего не оставить Киев в случае эскалации ситуации в Донбассе.

Как политик написал в своем Телеграмм-канале, «Киеву не стоит особо полагаться на США». Он отметил, что такое обещание может означать что угодно, но «не прямое военное вмешательство США». По мнению Пушкова, это «было бы полным безумием».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook заявил, что Россия «пытается создать атмосферу угрозы» на границе с Украиной. По его словам, «игра мускулами» под видом военных учений традиционное поведение России.





