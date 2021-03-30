Главком ВСУ оценил готовность военных к вступлению в НАТО
Украинские военные готовы к вступлению в НАТО на 8,5-9 баллов по десятибалльной шкале. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак в интервью изданию «Гордон».
«Я думаю, среди военных, что нам дают домашнее задание, по десятибалльной шкале я бы поставил 8,5–9 баллов. И это я скромно занижаю», — цитируют главкома ВСУ Известия.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта утвердил стратегию военной безопасности страны. Ожидается, что ее реализация поспособствует членству Украины в НАТО и евроатлантической интеграции государства, напоминает RT. При этом Россия признана украинскими властями «военным противником», отмечает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 711 / сут.
Умерли
98 033+293 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 280 / сут.
- Главком ВСУ оценил готовность военных к вступлению в НАТО
- Песков объяснил, почему «нетипичный гражданин» Навальный в тюрьме
- Правительство опровергло сообщения о росте цен на молоко в России
- Песков: Иммунизация - единственный способ справиться с коронавирусом
- Песков назвал главное хобби Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru