Главком ВСУ оценил готовность военных к вступлению в НАТО

Украинские военные готовы к вступлению в НАТО на 8,5-9 баллов по десятибалльной шкале. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак в интервью изданию «Гордон».

«Я думаю, среди военных, что нам дают домашнее задание, по десятибалльной шкале я бы поставил 8,5–9 баллов. И это я скромно занижаю», — цитируют главкома ВСУ Известия.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта утвердил стратегию военной безопасности страны. Ожидается, что ее реализация поспособствует членству Украины в НАТО и евроатлантической интеграции государства, напоминает RT. При этом Россия признана украинскими властями «военным противником», отмечает Газета.ру.

