Адмирал назвал популизмом установление морской границы между РФ и Украиной

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать «инициировать на уровне высших должностных лиц принудительный переговорный процесс» с Россией по установлению морской границы между двумя государствами. В сообщении на сайте ведомства отмечается, что когда договор о российско-украинской государственной границе был заключен между Москвой и Киевом в 2003 году, морские границы установлены не были, а без установления границ Украина не сможет легально использовать водные ресурсы.

Популизмом посчитал в эфире НСН призыв украинской стороны к принудительным переговорам с Россией бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов.

«Это просто популизм и нездоровое понимание вопросов международного морского права. Полномочий таких у них, естественно, нет. Может быть просто предложение, согласимся мы, не согласимся. Но призвать в принудительном порядке это ерунда, конечно. Нездоровые люди этим там занимаются», — сказал адмирал.

По его словам, все вопросы, связанные с установлением морских границ, должны исходить из принципа открытого моря.

«Есть территориальные воды, есть различные зоны, а так открытое море для всех открытое, поэтому границы какие-то по морю проводить нецелесообразно. Естественно, что к переговорному процессу в любом варианте готовы, но не с точки зрения диктата какого-то, а с точки зрения того, что надо делать все равнозначно, в равных условиях взаимности», — отметил собеседник НСН.