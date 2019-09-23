Адмирал ответил на жалобы американского генерала по Черному морю

Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море. Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию «Сегодня». По словам американского генерала, когда силы альянса объявляют места для проведения учений в Черном море, то Россия якобы закрывает к ним проходы.

В эфире НСН бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов посоветовал американскому генералу подучить географию и успокоиться (слушайте аудио).