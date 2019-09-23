Адмирал ответил на жалобы американского генерала по Черному морю
Экс-командующий Черноморским флотом в эфире НСН посоветовал экс-командующему сухопутными силами США в Европе подучить географию и успокоиться.
Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море. Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию «Сегодня». По словам американского генерала, когда силы альянса объявляют места для проведения учений в Черном море, то Россия якобы закрывает к ним проходы.
В эфире НСН бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов посоветовал американскому генералу подучить географию и успокоиться (слушайте аудио).
«Вообще-то Черное море – это море русское, это древнее название, но и современное и на всю оставшуюся жизнь. Поэтому если обиделся американский адмирал, это нормально, ничего страшного. Мы же не проводим в Мексиканском заливе, в Карибском море какие-то учения, поэтому надо просто успокоиться и все. А мы в своей зоне в своем море делаем, что нам надо. Международного соглашения и международного права не нарушаем. Поэтому ему надо просто ознакомиться с географией поподробнее и понимать все эти вопросы», — сказал адмирал.
Напомним, в начале июля в Черном море прошли учения НАТО Sea Breeze-2019. В них приняли участие 19 стран, которые задействовали 32 корабля и около тысячи морских пехотинцев.
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