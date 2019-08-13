На Украине планируют создание режимного района вокруг Крыма

Режимный морской район вокруг Крыма планируют создать в украинском учреждении «Госгидрография», пишет РИА Новости. По мнению украинской стороны, это помешает иностранным судам заходить в порты полуострова.

«Мы сможем минимизировать риски для моряков в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украины ответственность за любые аварийные события», — отметили в «Госгидрографии».

Кроме того, такой шаг позволит Киеву ограничить ведение Россией картографических работ этого района. В «Госгидрографии» уверенны, что Россия ведёт подобные работы, фиксируя на картах прилегающие к Крыму районы украинского побережья, что создаёт угрозу для навигации.

Ранее на Украине обосновали водную блокаду Крыма. По словам представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича, Киев перекрыл не само русло реки, которая не течёт по территории Крыма, а канал, находящийся на землях Украины, что является законным действием.

