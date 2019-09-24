Украина захотела провести морскую границу с Россией

На Украине предложили установить морской границы с Россией. С инициативой выступило украинское госучреждение «Госгидрография». Там полагают, что страны должны начать переговоры по установлению границы. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на сайт ведомства.

В сообщении отмечается, что договор о российско-украинской государственной границе был заключен между Москвой и Киевом в 2003 году, морские границы установлены не были. В ведомстве полагают, что без установления границ Украина не сможет легально использовать водные ресурсы, передает Ura.ru.

Юрист-международник почётный адвокат России Валерий Ванин в интервью RT высказал мнение, что вопрос об установлении морских границ может снова обострить проблему принадлежности Крыма.

Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант рассказал НСН об условиях, при которых Минск откроет «закрытую наглухо» границу с Украиной.

