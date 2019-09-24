В России послали к доктору предложивших установить морскую границу с Украиной

«Есть много нормальных, непридуманных поводов для переговоров между Россией и Украиной. Здесь ключевое слово – принудительно. Переговоры всегда предполагают равноправие сторон, если это, конечно, не переговоры о капитуляции. Россия капитулировать совершенно точно не собирается ни перед кем. Вся история нашей страны показывала, что этот путь ведет тех, кто нас призывает капитулировать, не туда, куда они собирались. Поэтому если люди хотят что-то обсудить, то они должны говорить для начала в другом стиле. Все остальное в данном случае вторично. Если они хотят пар повыпускать из себя, это проблема их моралей и воспитания. Если какой-то гражданин из какого-то учреждения хочет заставить, причем не только президента Украины, но и президента России что-то делать, тут ближе к доктору все-таки», — сказал российский сенатор.

Напомним, в августе в «Госгидрографии» предложили создать режимный морской район вокруг Крыма. По мнению украинской стороны, это должно было помешать иностранным судам заходить в порты полуострова. «Мы сможем минимизировать риски для моряков в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украины ответственность за любые аварийные события», — отметили тогда в «Госгидрографии».

