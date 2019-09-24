В России послали к доктору предложивших установить морскую границу с Украиной
Зампред комитета Совфеда по международным делам в эфире НСН возмутился тоном предложения украинского госучреждения «Госгидрография».
На Украине предложили начать переговоры по установлению морской границы с Россией. С инициативой выступило украинское госучреждение «Госгидрография». В сообщении на сайте ведомства отмечается, что когда договор о российско-украинской государственной границе был заключен между Москвой и Киевом в 2003 году, морские границы установлены не были, и в связи с этим «Госгидрография» предлагает «инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс». В ведомстве полагают, что без установления границ Украина не сможет легально использовать водные ресурсы.
В России к предложению украинского госучреждения отнеслись негативно. Так, например, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН послал автор инициативы об установлении морской границы между Украиной и Россией к доктору (слушайте аудио).
«Есть много нормальных, непридуманных поводов для переговоров между Россией и Украиной. Здесь ключевое слово – принудительно. Переговоры всегда предполагают равноправие сторон, если это, конечно, не переговоры о капитуляции. Россия капитулировать совершенно точно не собирается ни перед кем. Вся история нашей страны показывала, что этот путь ведет тех, кто нас призывает капитулировать, не туда, куда они собирались. Поэтому если люди хотят что-то обсудить, то они должны говорить для начала в другом стиле. Все остальное в данном случае вторично. Если они хотят пар повыпускать из себя, это проблема их моралей и воспитания. Если какой-то гражданин из какого-то учреждения хочет заставить, причем не только президента Украины, но и президента России что-то делать, тут ближе к доктору все-таки», — сказал российский сенатор.
Напомним, в августе в «Госгидрографии» предложили создать режимный морской район вокруг Крыма. По мнению украинской стороны, это должно было помешать иностранным судам заходить в порты полуострова. «Мы сможем минимизировать риски для моряков в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украины ответственность за любые аварийные события», — отметили тогда в «Госгидрографии».
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