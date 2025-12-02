Вице-президент РСТ Дмитрий Горин, в свою очередь, добавил, что никакой необходимости в срочной эвакуации российских туристов в связи с этим нет, они вернутся в запланированные сроки.

«Никакой эвакуации российских туристов из Венесуэлы не планируется, в этом нет необходимости, так как они вернутся домой в плановом режиме, полетная программа туроператора продолжается», — сказал Горин.

Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил НСН, что Саудовская Аравия — дорогая и специфическая для туристов страна, поэтому отмена виз для россиян не приведет к их массовому наплыву.

