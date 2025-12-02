Российских туристов не отпугнет закрытое Трампом небо над Венесуэлой
Стоимость турпакета в Венесуэлу на двоих начинается от 98 тысяч рублей, сказал НСН Калим Себастьян Дэлия.
Венесуэла — одно из самых надежных и гостеприимных туристических направлений для россиян, сказал НСН эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор «Венетур Русия» Калим Себастьян Дэлия.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о введении запрета на полеты в воздушном пространстве Венесуэлы. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомление для летчиков (NOTAM), в котором сообщило о рисках полетов в районе Венесуэлы из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления военной активности в стране или вокруг нее. Оно действует до 19 февраля 2026 года. Дэлия заверил, что Венесуэла абсолютно безопасна для россиян.
«Венесуэла абсолютно безопасна для российских туристов. Это одно из самых надежных и гостеприимных направлений, благодаря передовой системе государственной безопасности и тесному сотрудничеству между нашими странами. Российские туристы для нас — самые важные гости, и все государственные структуры Венесуэлы работают для обеспечения их комфорта и безопасности. Наш продвинутый уровень двустороннего сотрудничества гарантирует, что каждый россиянин будет чувствовать себя здесь как дома, под максимальной защитой и заботой», — сказал собеседник НСН.
По его словам, Венесуэла набирает популярность у российских туристов.
«Это направление стремительно набирает популярность. В рамках программы между Venetur и Conviasa с 4 августа совершено уже девять регулярных рейсов, которые доставили в общей сложности около 900 туристов. Рейсы выполняются каждые две недели. Последний прибывший рейс был 22 ноября, а следующий вылет из Порламара запланирован уже на эту пятницу, 5 декабря. Сейчас на острове отдыхает 97 российских туристов. Как оператор, мы ставим себе задачу гарантировать сервис высочайшего класса. Помимо пляжного отдыха, мы предлагаем обширную программу экскурсий и дополнительных активностей: наблюдение за птицами, экспедиции в горы, посещение мангровых лесов, сафари и гастрономический туризм. Здесь есть всё для самого взыскательного путешественника. Стоимость турпакета на двоих начинается от 98200 рублей с человека на вылет 8 декабря. Также у нас есть специальные новогодние предложения. Например, пакет с заездом 22 декабря и отъездом 2 января, который включает рождественский ужин и венесуэльский новогодний гала-ужин. Стоимость такого тура на двоих составляет 114600 рублей с человека», — отметил эксперт.
Вице-президент РСТ Дмитрий Горин, в свою очередь, добавил, что никакой необходимости в срочной эвакуации российских туристов в связи с этим нет, они вернутся в запланированные сроки.
«Никакой эвакуации российских туристов из Венесуэлы не планируется, в этом нет необходимости, так как они вернутся домой в плановом режиме, полетная программа туроператора продолжается», — сказал Горин.
