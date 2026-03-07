В США допустили дальнейшее ослабление санкций против нефти из РФ
7 марта 202601:26
США на фоне конфликта на Ближнем Востоке могут пойти на дальнейшее ослабление санкций в отношении нефти из России. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в беседе с Fox Business.
«Мы можем рассанкционировать другую российскую нефть», — отметил он.
По словам министра, Вашингтон будет регулярно объявлять о новых шагах для снятия напряженности на рынке, пока идет операция в отношении Ирана.
Ранее власти США разрешили Индии закупать российскую нефть, находящуюся на танкерах в море, в течение 30 дней, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
