В США допустили дальнейшее ослабление санкций против нефти из РФ

США на фоне конфликта на Ближнем Востоке могут пойти на дальнейшее ослабление санкций в отношении нефти из России. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в беседе с Fox Business.

«Мы можем рассанкционировать другую российскую нефть», — отметил он.

По словам министра, Вашингтон будет регулярно объявлять о новых шагах для снятия напряженности на рынке, пока идет операция в отношении Ирана.

Ранее власти США разрешили Индии закупать российскую нефть, находящуюся на танкерах в море, в течение 30 дней, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

