Иран заявил о больших потерях США после удара по базе в Бахрейне
Атака на место дислокации американских военных в Бахрейне привела к большому числу погибших и раненых. Об этом заявил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».
Эскалация конфликта продолжается с 28 февраля, когда Израиль при поддержке США начал операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп тогда заявлял о намерении уничтожить ракетную промышленность республики.
В ходе боевых действий погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
После этого Тегеран объявил о начале ответной кампании. Иранские военные запустили ракеты и беспилотники по американским объектам в странах Персидского залива, «Радиоточка НСН».
