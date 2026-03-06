Иран заявил о больших потерях США после удара по базе в Бахрейне

Атака на место дислокации американских военных в Бахрейне привела к большому числу погибших и раненых. Об этом заявил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

Эскалация конфликта продолжается с 28 февраля, когда Израиль при поддержке США начал операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп тогда заявлял о намерении уничтожить ракетную промышленность республики.

КСИР заявил об уничтожении «оставшихся» объектов ВМС США в Бахрейне

В ходе боевых действий погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

После этого Тегеран объявил о начале ответной кампании. Иранские военные запустили ракеты и беспилотники по американским объектам в странах Персидского залива, «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонфликтСШАИран

