Обсуждают 15 лет: В отрасли призвали не ждать единой визы стран Персидского залива

Страны Персидского залива пока не договорились по единой визе, так как у всех разный подход в этом вопросе, заявил гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

«Эта тема обсуждается 15 лет. У Саудовской Аравии свой подход, например, она берет визы с россиян, которые приносят кучу денег в бюджет. У них это большой вклад в казну в целом. Пока разные подходы у стран, единого мнения нет. Конечно, эту визу сделают, но рассчитывать на скорый исход не надо. Это не Китай, который отменил визы для россиян буквально одним днем. На Востоке время течет немного иначе», - пояснил он.

Туристический рынок готовится к масштабным изменениям. В конце 2025 года планируется запуск в тестовом режиме единой туристической визы стран Персидского залива – GCC Grand Tours. После успешного завершения испытаний начнется полномасштабное внедрение этой системы, которая позволит туристам беспрепятственно посещать шесть стран: ОАЭ, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Кувейт и Оман.

