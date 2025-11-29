Трамп призвал считать небо над Венесуэлой и вокруг нее закрытым

В публикации глава государства предупредил все авиакомпании и пилотов, а также «наркоторговцев и торговцев людьми», что небо над Венесуэлой и прилегающими территориями отныне считается полностью закрытым.

Ранее американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов заявил НСН, что Трамп способен начать военную операцию в Венесуэле, но он учитывает интересы Москвы, поэтому Россия не собирается вступать с США в открытый конфликт.

