Трамп призвал считать небо над Венесуэлой и вокруг нее закрытым
Президент США Дональд Трамп заявил о введении запрета на полеты в воздушном пространстве Венесуэлы. Соответствующее сообщение появилось 29 ноября в его профиле в социальной сети X.
В публикации глава государства предупредил все авиакомпании и пилотов, а также «наркоторговцев и торговцев людьми», что небо над Венесуэлой и прилегающими территориями отныне считается полностью закрытым.
Ранее американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов заявил НСН, что Трамп способен начать военную операцию в Венесуэле, но он учитывает интересы Москвы, поэтому Россия не собирается вступать с США в открытый конфликт.
