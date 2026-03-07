Бессент: Конвоирование судов в Ормузском проливе начнется через 1-2 недели

Американские военные в ближайшие недели начнут конвоировать торговые суда через Ормузский пролив. Об этом рассказал глава минфина США Скотт Бессент в эфире канала Fox Business.

Министр высказал мнение, что это «вопрос одной-двух недель».

«Я точно не знаю, но мы на пути к тому, чтобы решить эту проблему», - отметил Бессент.

Ранее в Иране опровергли сообщения о том, что республика закрыла Ормузский пролив. В Тегеране подчеркнули, что взаимодействуют с проходящими через этот путь судами согласно международным протоколам.

