Бессент: Конвоирование судов в Ормузском проливе начнется через 1-2 недели
7 марта 202602:27
Американские военные в ближайшие недели начнут конвоировать торговые суда через Ормузский пролив. Об этом рассказал глава минфина США Скотт Бессент в эфире канала Fox Business.
Министр высказал мнение, что это «вопрос одной-двух недель».
«Я точно не знаю, но мы на пути к тому, чтобы решить эту проблему», - отметил Бессент.
Ранее в Иране опровергли сообщения о том, что республика закрыла Ормузский пролив. В Тегеране подчеркнули, что взаимодействуют с проходящими через этот путь судами согласно международным протоколам.
