Отмена виз в Индию увеличит интерес к этой стране среди россиян, потому что решения о поездках все чаще они принимают в последнюю минуту, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. По его словам, эта страна не ограничиваться пляжным отдыхом на Гоа.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия рассчитывает в ближайшее время решить технические вопросы по отмене виз в Индию туристических групп. В беседе с «Известиями» он отметил, что «политических проблем здесь нет», а решение будет выгодно и российским, и индийским туристам.

«Это очень хорошая пиар-акция. Мы наблюдали не так давно историю с отменой виз Китаем, когда интерес к нему вырос в 1,5-3 раза и продолжает увеличиваться. В наше непростое время такой сигнал, что в этой стране тебя ждут и готовы принимать без всякой визы, будет услышан и от Индии. Плюс наши туристы очень часто принимают решения буквально за день-три до поездки. Необходимость же получения визы вселяет сомнения в души потенциальных туристов, что вдруг не дадут. Поэтому их отмена - это очень позитивный сигнал», - отметил Арутюнов.